Kriminalität : Razzia gegen mutmaßliche Schleuserbande in mehreren Ländern

Beamte der Bundespolizei haben bei einem Einsatz gegen mutmaßliche Mitglieder einer Schleuserbande am Donnerstag in mehreren Bundesländern Objekte durchsucht. Geprüft würden Objekte in Villingen-Schwenningen (Baden-Württemberg), Wuppertal und Marl (Nordrhein-Westfalen), Buxtehude (Niedersachsen), Brannenburg (Bayern) und Itzehoe (Schleswig-Holstein), teilte die Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart mit. Der Einsatz lief den Angaben einer Sprecherin zufolge am Donnerstagmorgen noch. Es bestehe der Verdacht «des gemeinschaftlichen gewerbs- und bandenmäßigen Einschleusens von Ausländern in Tateinheit mit Missbrauch von Ausweispapieren», hieß es in einer Mitteilung.

Avatar_shz von dpa

30. Juli 2020, 08:44 Uhr

Ermittelt werde gegen insgesamt zwölf Verdächtige, sagte die Sprecherin. Ausgangspunkt der Ermittlungen sei ein Schleuserfall im Februar 2018 im Stuttgarter Flughafen gewesen....

