Kriminalität : Rauschgifthändler aus Hamburg in Großbritannien verhaftet

Nach EncroChat-Ermittlungen ist ein Hamburger Rauschgifthändler in Großbritannien verhaftet worden.

Hamburg | Dem 44-Jährigen wird vorgeworfen, als Teil einer international agierenden Bande Kokaintransporte von Südamerika nach Europa und die Verteilung des Kokains in Hamburg organisiert zu haben, teilte das das Bundeskriminalamt (BKA) in Wiesbaden am Mittwoch mit. Bereits im November war es in Norddeutschland zu Durchsuchungen und Festnahmen gekommen. Damals ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.