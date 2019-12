Kriminalität : Raubüberfall auf Hotel in Marmstorf: Polizei sucht Zeugen

Zwei Maskierte bedrohen den Mitarbeiter eines Hotels in Hamburg-Marmstorf mit einer Pistole und rauben Geld an der Rezeption. Nun bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung.

Avatar_shz von dpa

27. Dezember 2019, 11:33 Uhr

Die Polizei sucht nach zwei Männern, die in der Nacht zum Freitag ein Hotel in Hamburg-Marmstorf überfallen haben. Nach Angaben der Ermittler fuhren die beiden Männer mit einem weißen Kleinwagen zum Tatort und betraten maskiert das Hotel. Einer der Täter bedrohte einen Mitarbeiter an der Rezeption mit einer Pistole, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der andere raubte währenddessen eine Kassenlade mit einem niedrigen dreistelligen Geldbetrag sowie eine Geldkassette. Verletzt wurde niemand.

Nach Polizeiangaben flüchteten die Männer mit ihrem Auto in Richtung A7. Ob die beiden Räuber noch einen dritten Mittäter hatten, der den Fluchtwagen fuhr, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Der bewaffnete Mann soll etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß sein, eine schlanke Figur haben und schwarze Kleidung und eine schwarze Maskierung getragen haben. Auch der zweite Mann trug laut Polizei eine schwarze Maskierung. Die Polizei nimmt Hinweise zu den Tätern oder der Tat unter der Nummer 040 428656789 oder an einer Polizeidienststelle entgegen.