Prozesse : Raubmord an Rentnerin: Gericht will Gutachter hören

Im Prozess um den Mord an einer Lübecker Rentnerin sollen am Mittwoch die beiden Brüder der getöteten Frau als Zeugen befragt werden. Davon erhofft sich das Gericht unter anderem Aufschluss über die Schmuckstücke, die aus dem Haus der Rentnerin gestohlen wurden. Außerdem sollen die Gutachten einer Gerichtsmedizinerin und eines psychiatrischen Sachverständigen gehört werden. Ein 48-jähriger Mann steht seit zwei Monaten wegen Verdachts des Mordes in Lübeck vor Gericht. Er soll die 85 Jahre alte Frau im August 2016 erstickt haben, nachdem sie ihn beim Einbruch in ihr Haus überrascht hatte. Der Angeklagte schweigt bislang zu den Vorwürfen.

von dpa

erstellt am 24.Mai.2017 | 02:53 Uhr