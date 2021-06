Fußball : Ratzeburg: Der neue Verbandsboss „braucht ein breites Kreuz“

Hannelore Ratzeburg ist seit vielen Jahren die erste und einzige Frau in der ehrenamtlichen DFB-Führungsetage. Vor ihrem Abgang aus Altersgründen äußert sie sich erstmals zur Krise beim Sieben-Millionen-Mitgleider-Verband.

Frankfurt am Main | DFB-Vizepräsidentin Hannelore Ratzeburg steht Forderungen nach einer Frau an der Spitze des Verbandes zwiegespalten gegenüber. „Es wäre natürlich toll, wenn wir mehr Frauen hätten. Generell sollten wir offen sein. Aber dass jetzt zwingend eine Frau an der Spitze stehen soll, wirkt auf mich etwas seltsam“, sagte die Hamburgerin im einem Interview der D...

