Hochschulen : Rathaus leuchtet zu Uni-Jubiläum

Das Hamburger Rathaus ist zum hundertjährigen Jubiläum der Universität mit einem Schriftzug angestrahlt worden. Eine Videoprojektion mit der Grußbotschaft «Von Allen für Alle, 100 Jahre Uni Hamburg» zierte bis zum späten Abend das Rathaus. Die Hansestadt kündigte die Aktion vorab an. Im März 1919 hatte die erste demokratisch gewählte Bürgerschaft die Gründung der Universität beschlossen.

von dpa

29. Januar 2019, 19:52 Uhr

Sechs weitere Wahrzeichen Hamburgs sollen in den kommenden Tagen per Videoprojektion angestrahlt werden: Die Hauptkirche St. Michaelis (Michel), der Heinrich-Hertz-Fernsehturm, das Museumsschiff Rickmer Rickmers an den Landungsbrücken, die Elbphilharmonie und die Hamburger Kunsthalle. Den Abschluss bildet eine Videoprojektion am Millerntor-Stadion am 4. Februar 2019.