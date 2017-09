Polizei : Rassismus-Vorwürfe Polizeischule: Es geht um Einzelfälle

Die Leitung der Polizeischule Eutin sieht in den jetzt bekanntgewordenen Fällen von Sexismus und Rassismus kein strukturelles Problem der Ausbildungsstätte. «Wir haben seit meinem Amtsantritt im letzten Jahr sechs Verdachtsfälle identifiziert», sagte der Chef der Polizeischule, der Leitende Polizeidirektor Michael Wilksen, am Montag in Eutin. Disziplinar- und strafrechtliche Überprüfungen seien eingeleitet worden. Die Landespolizeischule hatte 2016 nach Vorwürfen wegen Sexismus und Fremdenfeindlichkeit ein neues Führungsteam bekommen.

von dpa

erstellt am 18.Sep.2017 | 17:57 Uhr