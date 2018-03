Musik : Rapper Azet: Panik und Ausschreitungen bei Autogrammstunde

Bei einer Autogrammstunde des Dresdner Rappers Azet im Media Markt am Altonaer Bahnhof ist es zu einer Panik sowie Angriffen auf Polizeibeamte gekommen. Etwa 500 Fans drängten sich am Donnerstagabend vor dem Eingang des Elektronikmarkts, um sich ein Autogramm ihres Idols zu sichern, teilte die Polizei am Freitag mit. Kurz nach Einlass kam es im Inneren aufgrund des Gedrängels zu Panikreaktionen unter den überwiegend jugendlichen Fans.

von dpa

30. März 2018, 13:29 Uhr

Um eine Massenpanik zu verhindern, sei die Autogrammstunde durch die Polizei vorzeitig beendet worden. Die Anwesenden seien aufgefordert worden, das Gelände zu verlassen. Vor dem Markt kam es dann aus einer Gruppe von 100 bis 200 Jugendlichen zu Flaschen- und Schneeballwürfen auf die Beamten. Außerdem sollen vereinzelt Fans versucht haben, wieder in das Gebäude zu gelangen. Um dem Treiben Einhalt zu gebieten, forderte die Polizei einen Hubschrauber an und räumte das Bahnhofsgebäude. Bei dem Einsatz wurde eine Polizeibeamtin leicht verletzt.