Umwelt : Räumung des besetzten Flensburger Bahnhofswaldes gestoppt

Die Polizei hat am Freitagmorgen die von Investoren geplante Räumung des besetzten Bahnhofswaldes in Flensburg gestoppt.

Flensburg | „Wir haben die Arbeiten im Moment unterbunden, und es ist in der Klärung, wie es nun weitergeht“, sagte ein Polizeisprecher am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Ein privater Sicherheitsdienst hatte den Angaben zufolge am frühen Morgen damit begonnen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.