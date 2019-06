Unfälle : Radfahrer in Hamburg von Lkw erfasst und schwer verletzt

von dpa

14. Juni 2019, 15:24 Uhr

Ein 52 Jahre alter Radfahrer ist am Freitag im Hamburger Stadtteil St. Georg von einem Lastwagen erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Der Radfahrer habe nach bisherigem Ermittlungsstand bei grün gerade eine Straße nahe der Alster überquert, als er von dem stadtauswärts fahrenden Lkw erfasst wurde, teilte die Polizei mit. Nach Reanimationsmaßnahmen am Unfallort sei der 52-Jährige in ein Krankenhaus gebracht worden. Der 31 Jahre alte Lkw-Fahrer blieb nach Angaben der Polizei unverletzt.