Unfälle : Radfahrer bei Zusammenstoß lebensgefährlich verletzt

Bei einem Unfall ist ein Radfahrer in Neumünster lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wollte ein 62 Jahre alter Lastwagenfahrer am Donnerstagnachmittag nach links auf einen Parkplatz abbiegen. Dabei übersah er den Radfahrer (55), der ihm auf dem Radweg entgegenkam. Bei dem Zusammenstoß stürzte der Radfahrer und schlug mit dem Kopf auf. Er wurde lebensgefährlich verletzt ins Krankenhaus gebracht.

von dpa

erstellt am 07.Jul.2017 | 12:13 Uhr