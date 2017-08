Kriminalität : Radfahrer attackiert Autofahrerin in Bargteheide

vergrößern 1 von 1 Foto: Stefan Puchner 1 von 1

Nach einer Attacke gegen eine Autofahrerin in Bargteheide (Kreis Stormarn) hat die Polizei einen aggressiven Radfahrer gesucht. Der Mann fühlte sich vom Ausparken der 51-Jährigen wohl derart provoziert, dass er sie am Montag aus ihrem Wagen zerrte, beleidigte und würgte, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Frau bemerkte den Radfahrer demnach beim rückwärts Ausparken erst nicht. Der Mann habe sie sofort angeschrien, Platz zu machen. Obwohl die Frau der Aufforderung laut Polizei folgte, riss der Radfahrer die Tür auf, zerrte die 51-Jährige aus dem Auto und würgte sie. Er habe gedroht, sie «abzustechen», und die Frau zu Boden gestoßen.

erstellt am 03.Aug.2017 | 13:48 Uhr