Wetter : Rader Hochbrücke komplett gesperrt: Lkw quer gestellt

Die Rader Hochbrücke über den Nord-Ostsee-Kanal ist am Mittwochnachmittag nach einem Unfall komplett gesperrt worden und damit die Autobahn 7 in beide Richtungen. Ein Lastwagen mit Anhänger habe sich quergestellt und rage in die Gegenfahrbahn, sagte ein Polizeisprecher. Es hätten sich kilometerlange Staus gebildet. Die Umleitung über den je Fahrtrichtung einspurigen Rendsburger Kanaltunnel sei ebenfalls völlig verstopft.

von dpa

erstellt am 13.Sep.2017 | 16:56 Uhr