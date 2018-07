Tourismus : «Queen Victoria» läuft erstmals Kiel an

Königlicher Glanz an der Förde: Das Kreuzfahrtschiff «Queen Victoria» macht heute zum ersten Mal in Kiel fest. Das 2007 in Southampton getaufte Schiff der Cunard Line ist eine Schwester der «Queen Elizabeth», die im Mai in der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt war. Der 294 Meter lange Kreuzfahrer macht während einer Ostseekreuzfahrt mit Start und Ziel Southampton in Kiel Station. An Bord sind jeweils 2000 Passagiere, darunter etwa 750 deutsche. «Das Schiff ist voll», sagte Seehafen-Sprecher Ulf Jahnke.

von dpa

17. Juli 2018, 01:07 Uhr

Für den rund zehnstündigen Aufenthalt der «Queen Victoria» ist am Ostseekai ein buntes Programm geplant. Die Reederei lädt in ein «Queen's Village» ein. Eine Besonderheit wird auf dem Terminal am Nachmittag eine «Champagner Tea Time» auf einem 70 Meter langen Sofa sein. Der Erlös aus dem Ticketverkauf geht an das Hospiz Kieler Förde.