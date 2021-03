Handball : Quarantäne bei Tabellenführer Flensburg-Handewitt aufgehoben

Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt steht nicht mehr unter Quarantäne.

Flensburg | Diese sei aufgehoben worden, teilte der Verein am Sonntag mit. Die Mannschaft kehrt am Montag zurück in den Trainingsbetrieb. Vorerst soll individuell trainiert werden, heißt es. Teamtraining soll erst nach weiteren PCR-Tests am Montag freigegeben werden. Der positive PCR-Test am vergangenen Donnerstag bei einem Nationalspieler hatte sich nicht bes...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.