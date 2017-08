Kriminalität : Qualvoller Feuertod einer 38-Jährigen: Plädoyers erwartet

Im Prozess um den qualvollen Feuertod einer 38-Jährigen in Kiel werden heute die Plädoyers erwartet. In dem Verfahren muss sich der 41 Jahre alte Ehemann der Toten wegen heimtückischen und grausamen Mordes verantworten - begangen im Zustand der Schuldunfähigkeit. Der Mann hatte gestanden, seine Frau am 7. Dezember 2016 in Kiel-Kronshagen auf offener Straße mit Benzin übergossen und angezündet zu haben.