Notfälle : Pulver in Brief an Polizeirevier war Waschpulver

von dpa

19. Juni 2018, 22:30 Uhr

Das verdächtige Pulver in einem Brief an das Polizeirevier in Heiligenhafen (Kreis Ostholstein) war harmlos. «Verschiedene Untersuchungen haben am Abend zu dem Ergebnis geführt, dass es sich bei dem Pulver mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um Waschpulver gehandelt hat», teilte die Polizei am Abend mit. Auf dem Revier war am Dienstagvormittag ein Brief eingegangen, aus dem ein weißes Pulver rieselte. Da nicht klar war, um welchen Stoff es sich handelte, zogen die Beamten vorübergehend in die benachbarten Räume der Freiwilligen Feuerwehr um.