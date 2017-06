Musik : Publikum feiert Musical «Billy Elliot» bei Premiere

vergrößern 1 von 1 Foto: Georg Wendt 1 von 1

Die Musical-Version des gleichnamigen Films von Regisseur Stephen Daldry, der auch unter den knapp 1800 Zuschauern war, ist noch bis zum 23. Juli im «Mehr!Theater» am Großmarkt zu sehen. Zu den prominenten Gästen auf dem roten Teppich zählten zudem der Hamburger Ballettintendant John Neumeier sowie die Moderatoren Carlo von Tiedemann und Hubertus Meyer-Burckhardt.

Das bewegende Stück, dessen Musik Popstar Elton John schrieb, erzählt die Geschichte des Jungen Billy, der in einer armen britischen Bergbaustadt in den 1980er Jahren davon träumt, Balletttänzer zu werden. Der Vater, ein einfacher Minenarbeiter, will ihn aber viel lieber zum Boxen schicken. Gegen alle Widerstände schafft Billy es an die Royal Ballet School nach London. Die Familiengeschichte spielt vor dem Hintergrund der Minenarbeiter-Streiks 1984 in Nordengland. Weltweit sahen das mit vielen Auszeichnungen gewürdigte Musical seit der Uraufführung 2005 schon rund elf Millionen Zuschauer.

Mehr! Entertainment

von dpa

erstellt am 30.Jun.2017 | 05:37 Uhr