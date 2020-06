Prozesse : Psychiatrisches Gutachten im Vergewaltigungsprozess erwartet

Avatar_shz von dpa

05. Juni 2020, 01:09 Uhr

Im Prozess um die Entführung und Vergewaltigung einer Studentin soll heute eine psychiatrische Gutachterin gehört werden. Dabei soll es um die Schuldfähigkeit des Angeklagten gehen. Dem 43 Jahre alten Türken wird vorgeworfen, im Oktober 2019 eine Studentin nach einer Party in Lübeck entführt und vergewaltigt zu haben. Nach der Tat soll er die junge Frau gefesselt in einem Knick bei Mönkhagen im Kreis Stormarn zurückgelassen haben. Kurz zuvor soll der Angeklagte schon einmal eine junge Frau verschleppt und in seiner Gartenlaube eingesperrt haben. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 43-Jährigen versuchten Mord, Vergewaltigung und Freiheitsberaubung vor.