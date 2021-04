Schulen : Prüfungen beginnen für zweiten Corona-Abijahrgang

Es soll kein Corona-Notabitur werden, betont der Schulsenator. Aber die Bedingungen, unter denen die Abiturienten nun schon im zweiten Jahrgang ihre Prüfungen ablegen müssen, sind sehr besonders.

Hamburg | Für rund 9900 Abiturienten an den Hamburger Gymnasien, Stadtteil- und Berufsbildenden Schulen wird es ernst. Mit den Klausuren im Fach Englisch beginnen am Freitag die schriftlichen Abiturprüfungen des Jahrgangs 2021. Es ist bereits der zweiten Jahrgang in der Corona-Krise. Doch während die Abiturienten des vergangenen Jahres erst kurz vor den Prüfung...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.