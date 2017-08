Prozesse : Prozessbeginn nach brutalem Raubüberfall von 2012

vergrößern 1 von 1 Foto: Peter Steffen 1 von 1

Fünf Jahre nach einem brutalen Raubüberfall auf zwei Männer beginnt heute vor dem Hamburger Landgericht der Prozess gegen einen 34-Jährigen. Er muss sich wegen erpresserischen Menschenraubs, schwerer räuberischer Erpressung sowie gefährlicher Körperverletzung verantworten. Er soll am Abend des 14. September 2012 gemeinsam mit zwei Komplizen, die sich in einem gesonderten Verfahren verantworten müssen, in ein Haus an der Elbchaussee eingebrochen sein. Als einer der beiden Bewohner verdächtige Geräusche hörte und nachschaute, soll er von den Einbrechern überwältigt, geschlagen und gewürgt worden sein. Einer der Täter soll das andere Opfer im Anschluss mit einem Kuhfuß auf den Kopf geschlagen haben. Beide Bewohner sollen danach mit einer Pistole bedroht und gefesselt worden sein. Die Täter flüchteten mit 41 500 Euro Bargeld sowie mehreren Armbanduhren.

von dpa

erstellt am 22.Aug.2017 | 00:35 Uhr