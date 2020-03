Kriminalität : Prozessbeginn gegen mutmaßlichen Geiselnehmer aus der JVA

Avatar_shz von dpa

10. März 2020, 02:14 Uhr

Knapp neun Monate nach der Geiselnahme in der Justizvollzugsanstalt Lübeck beginnt heute (09.00) der Prozess gegen den mutmaßlichen Geiselnehmer. Dem heute 37 Jahre alten Mann wird vorgeworfen, im Juni 2019 auf der sozialtherapeutischen Station der JVA eine Psychologin in seine Gewalt gebracht und mit einem Küchenmesser bedroht zu haben. Damit wollte er laut Anklage seine Auslieferung in sein Heimatland Rumänien erzwingen. Nach mehr als fünf Stunden beendete die Polizei die Geiselnahme ohne Blutvergießen. Sie überwältigte den Mann, als er zwei von ihm verlangte Döner in Empfang nahm. Das Gericht hat für den Prozess vier Verhandlungstage geplant. Es sind zwölf Zeugen und eine Sachverständige geladen.