Prozesse : Prozessauftakt nach Brandanschlag auf zwei Obdachlose

Nach einem Brandanschlag auf zwei Obdachlose beginnt heute vor dem Hamburger Landgericht der Prozess gegen einen 29-Jährigen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm versuchten Mord und gefährliche Körperverletzung vor. Der Angeklagte soll in der Nacht zum 31. Januar 2017 auf einem Parkdeck an den Landungsbrücken die Schlafsäcke und Schaumstoffunterlagen der beiden 32 und 43 Jahre alten Männer angezündet haben, während sie schliefen. In der Annahme, die beiden würden verbrennen, soll der Beschuldigte sich anschließend vom Tatort entfernt haben. Die Opfer trugen zum Teil großflächige Verbrennungen davon. Nach der Auswertung von Videoaufnahmen konnte der Angeklagte einen Tag später als Verdächtiger identifiziert und festgenommen werden.

Mitteilung der Polizei

von dpa

erstellt am 10.Jul.2017 | 05:01 Uhr