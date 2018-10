Prozesse : Prozessauftakt: Frau nach K.o.-Tropfen-Getränk vergewaltigt

Vor dem Landgericht Hamburg hat am Freitag ein Prozess wegen der Vergewaltigung einer jungen Frau begonnen, die sich per Kleinanzeige bei dem Angeklagten auf eine Stelle beworben hatte. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll der Angeklagte der 19-Jährigen am Abend des 17. Juli in seiner Wohnung ein Getränk mit K.o.-Tropfen verabreicht und sie damit wehrlos gemacht haben. Über eine Kleinanzeige im Internet hatte die junge Frau einen Gelegenheitsjob bei dem 59 Jahre alten Deutschen gefunden und war den zweiten Tag als Bürokraft bei ihm tätig.

von dpa

26. Oktober 2018, 10:38 Uhr

Der Frau sei durch die Droge schwindelig geworden, sie habe sich schwach und unwohl gefühlt, hieß es in der Anklage. Der 59-Jährige habe sie zunächst auf dem Sofa und dann auf dem Bett im Schlafzimmer missbraucht. Der 19-Jährigen gelang es schließlich, aus der Wohnung im Stadtteil Eimsbüttel zu flüchten. Bei den K.o.-Tropfen handelte es sich laut Staatsanwaltschaft um 1,4-Butandiol. Die Substanz verwandelt sich im menschlichen Körper in eine Droge, die in niedriger Dosis berauschend wirkt, in höherer Dosis aber apathisch macht. Der Angeklagte sitzt in Untersuchungshaft.