Kriminalität : Prozess wegen Totschlags in Bad Segeberg gegen 37-Jährigen

von dpa

24. Juli 2019, 02:55 Uhr

Wegen Totschlags muss sich ein 37-Jähriger von heute an vor dem Kieler Landgericht verantworten. Dem Mann wird vorgeworfen, am 29. Oktober vergangenen Jahres einen ebenfalls 37-Jährigen in dessen Wohnung in Bad Segeberg verprügelt zu haben. Als dieser bereits am Boden lag, soll der Mann auf ihn eingetreten und mit einem stumpfen Gegenstand eingeschlagen haben. Der Angeklagte hatte sich nach der Tat der Polizei gestellt und eingeräumt, den Mann im Streit getötet zu haben. Am ersten Verhandlungstag will die 8. große Strafkammer des Landgerichts mehrere Zeugen befragen. Für den Prozess sind vier Verhandlungstage angesetzt. Ein Urteil könnte Anfang August fallen.