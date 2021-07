Prozesse : Prozess wegen Schüssen auf mutmaßlichen Einbrecher beginnt

Am Lübecker Landgericht beginnt am Donnerstag (8. Juli) der Prozess um die Tötung eines 38 Jahre alten mutmaßlichen Einbrechers.

Lübeck | Angeklagt ist nach Angaben der Lübecker Staatsanwaltschaft vom Donnerstag ein 57 Jahre alter Hausbesitzer, dem sie Totschlag vorwirft. Der 38-Jährige und sein 27 Jahre alter Begleiter sollen am 30. Dezember durch ein Kellerfenster in die Villa der 57-Jährigen in Lübeck eingestiegen sein, die sie für unbewohnt hielten. Im Innern sollen die beiden laut ...

