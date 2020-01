Prozesse : Prozess um zerstückelte Leiche: Angeklagter will aussagen

Im Prozess um eine zerstückelte und einbetonierte Leiche in Schleswig-Holstein will der Hauptangeklagte sein Schweigen brechen. Nach Gerichtsangaben kündigte die Verteidigung des 47-Jährigen an, dass ihr Mandant sich am heutigen Donnerstag erstmals zu den Vorwürfen vor der Schwurgerichtskammer in Itzehoe äußern wolle.

23. Januar 2020, 02:16 Uhr

Laut Anklage soll er gemeinsam mit seiner 37 Jahre alten Freundin den ehemaligen Lebensgefährten der Frau im Frühjahr 2017 heimtückisch getötet haben. Die Leiche sollen sie zerstückelt und auf ihrem Reiterhof in Dammfleth im Kreis Steinburg vergraben haben. Motiv der Bluttat sollen Beziehungsstreitigkeiten gewesen sein.

Kurz vor Weihnachten hob das Gericht den Haftbefehl gegen die Frau auf. Ihr neuer Lebensgefährte blieb in Untersuchungshaft.

Ihre in einem gesonderten Verfahren ebenfalls angeklagte Tochter wurde auch aus der Untersuchungshaft entlassen. Die 16-Jährige war in dem Prozess ursprünglich als Nebenklägerin aufgetreten. Auf Grund von Zeugenaussagen geriet sie jedoch ins Visier der Staatsanwaltschaft und wurde verhaftet. Die Anklage gegen Mutter und Tochter wurde nach Angaben der Staatsanwaltschaft jedoch nicht aufgehoben.