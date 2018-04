Prozesse : Prozess um tödlichen Überfall auf Senioren: Urteil erwartet

Hamburg (dpa/lno) – Im Prozess um den tödlichen Überfall auf einen Senioren in Hamburg-Rotherbaum will das Landgericht heute sein Urteil verkünden. Dem 36 Jahre alten Angeklagten aus Regensburg (Bayern) wird Mord und Raub mit Todesfolge vorgeworfen.

von dpa

17. April 2018, 00:50 Uhr

Der Transportunternehmer soll sich in der Nacht zum 28. Juli vergangenen Jahres mit einem Ersatzschlüssel Zutritt zu der Wohnung eines 77-Jährigen verschafft haben. Nach dem Durchsuchen der Wohnung nach Bargeld und Wertgegenständen soll er das schlafende Opfer aus dem Bett gerissen, gewürgt, getreten und geschlagen haben. Dann habe er den schwer verletzten Mann im Badezimmer eingesperrt und sei mit der Beute geflüchtet, so die Anklage. Das schwer verletzte Opfer starb etwa 18 Stunden später an den Folgen der Misshandlungen.

Die Staatsanwaltschaft hat nach Angaben der Gerichtspressestelle lebenslange Haft wegen Mordes und die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld gefordert. Die Verteidigung stellte keinen konkreten Strafantrag.