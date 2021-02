Prozesse : Prozess um Tod von pflegebedürftiger Mutter: Urteil erwartet

Im Prozess gegen einen 41 Jahre alten Mann, der seine pflegebedürftige Mutter getötet haben soll, wird vor dem Landgericht Itzehoe heute das Urteil erwartet.

Itzehoe | Die Staatsanwaltschaft fordert eine Freiheitsstrafe von acht Jahren und die Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik. Die Verteidigung hat Freispruch beantragt. Mutter und Sohn hatten zusammen in einer Wohnung in Pinneberg gelebt. Der Mann ist an S...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.