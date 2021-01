Prozesse : Prozess um Tod von Hamburger Zivilfahnder beginnt

Im Prozess um den Tod eines Hamburger Zivilfahnders hat der Angeklagte die Polizei für die tragisch geendete Festnahmeaktion verantwortlich gemacht.

Hamburg | Er habe gedacht, er werde überfallen, sagte der 30-Jährige am Freitag vor der Strafkammer am Landgericht (Az. 601 Ks 5/20). Am 25. Februar vergangenen Jahres habe er mit seinem Auto an einer Bushaltestelle in Hamburg-Lurup gehalten, um Kontakt mit angeb...

