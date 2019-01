Prozesse : Prozess um Plünderungen bei G20: 30-Jähriger vor Gericht

Während des G20-Gipfels richteten Randalierer schwere Zerstörungen im Hamburger Schanzenviertel an. Allein bei der Plünderung von zwei Geschäften entstand ein Millionenschaden. Wegen seiner mutmaßlichen Beteiligung muss sich nun ein 30-Jähriger vor Gericht verantworten.

von dpa

25. Januar 2019, 03:47 Uhr

Die Plünderungen von Geschäften beim G20-Gipfel stehen heute im Mittelpunkt eines Prozesses vor dem Amtsgericht Hamburg. Angeklagt ist ein 30-Jähriger, der am 7. Juli 2017 zusammen mit anderen Personen in einen Drogeriemarkt und einen Lebensmittelmarkt im Schanzenviertel eingedrungen sein soll. Er habe Getränkeflaschen, Zigaretten und weitere Dinge aus den Märkten gestohlen, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Bei den Plünderungen in den beiden Geschäften sei ein Schaden von mehr als zwei Millionen Euro entstanden.

Der 30-jährige Deutsche soll auch mehrfach Glasflaschen auf Polizisten geworfen haben, das erste Mal nach Auflösung der «Welcome to Hell»-Demonstration am 6. Juli 2017 am Fischmarkt, dann am folgenden Abend vor den Plünderungen im Schanzenviertel und erneut im selben Bereich am Tag danach. Einen Beamten habe er an der Schulter getroffen. Die Anklage lautet unter anderem auf schweren Landfriedensbruch, tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte und versuchte gefährliche Körperverletzung.