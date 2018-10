Prozesse : Prozess um Mordversuch an Mädchen 1980: Urteil erwartet

Im Prozess um einen Mordversuch an einem Mädchen vor 38 Jahren will das Landgericht Hamburg heute sein Urteil verkünden. Der Angeklagte kann mit einem Freispruch rechnen. Dem 54-Jährigen wurde zu Prozessbeginn vorgeworfen, als 16-Jähriger die damals Gleichaltrige im Stadtteil Steilshoop mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt zu haben. Anschließend soll er das Mädchen, das sich tot stellte, in ein Gebüsch gezerrt und versucht haben zu vergewaltigen. Die Jugendliche konnte nur durch eine Notoperation gerettet werden.

von dpa

24. Oktober 2018, 01:12 Uhr

Der Angeklagte bestreitet die Tat, hat ansonsten aber vor Gericht geschwiegen. Sowohl Staatsanwaltschaft als auch Verteidigung haben beantragt, ihn freizusprechen. «Es ist nicht aufzuklären, ob der Angeklagte der Täter des versuchten Mordes war», sagte die Staatsanwältin in ihrem Plädoyer.