Prozesse : Prozess um Mord an Seniorin: Anwalt hält Mandanten für nicht schuldig

Prozess um Mord an Seniorin: Anwalt hält Mandanten für nicht schuldig

Im Prozess um den brutalen Mord an einer Seniorin in Hamburg-Wilhelmsburg hat der Verteidiger eines 27-jährigen Angeklagten seinen Mandanten als nicht schuldig bezeichnet. «Es gibt kein objektives Beweismittel, aus dem man schließen kann, dass mein Mandant in der Wohnung war», sagte der Anwalt am Freitag vor dem Hamburger Landgericht. Solange ein eindeutiger Beweis fehle, käme eine Beteiligung an dem Tötungsdelikt nicht in Betracht.