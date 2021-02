Prozesse : Prozess um Mord an jungem Brasilianer kurz vor Abschluss

Der Angeklagte soll einen 28-Jährigen unter Drogen gesetzt haben, um ihn zum Sex zwingen zu können. Der junge Mann überlebte nicht. Seit Sommer vergangenen Jahres muss sich ein 46-Jährige vor dem Landgericht Hamburg wegen Mordes verantworten. Ein Urteil rückt nun näher.

Hamburg | Der Prozess um den Mord an einem jungen Brasilianer in Hamburg geht in die Schlussphase. Am Donnerstag wollen Staatsanwaltschaft und Nebenklagevertreter ihre Plädoyers vor dem Landgericht halten, am 16. März ist nach bisheriger Planung die Verteidigung ...

