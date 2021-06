Prozesse : Prozess um Mord am Markt: Verteidigung gegen lebenslang

Im Prozess um die tödlichen Schüsse auf einen 26-Jährigen in Hamburg-Lohbrügge hat sich die Verteidigung gegen eine lebenslange Haftstrafe ausgesprochen.

Hamburg | Es sei nicht auszuschließen, dass der Angeklagte die Tat im Zustand erheblich verminderter Schuldfähigkeit verübt habe, hieß es am Donnerstag nach Angaben der Gerichtspressestelle in dem Plädoyer. Der Bundesgerichtshof lasse in bestimmten Ausnahmefällen zu, dass nach einem Heimtückemord keine lebenslange Haft verhängt werde. Das Landgericht Hamburg...

