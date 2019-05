Prozesse : Prozess um Messerüberfall auf Frau: Ehemann räumt Tat ein

Im Prozess um einen Messerüberfall auf eine Frau in Hamburg-Winterhude hat der angeklagte Ehemann die Tat grundsätzlich eingeräumt. «Ich gestehe ein, dass ich sie angegriffen habe», sagte der 42-Jährige am Dienstag vor der Strafkammer am Landgericht. Er bat seine Frau um Entschuldigung und versicherte, dass ihm die Tat unendlich leid tue. An das Geschehen vom 24. November vergangenen Jahres könne er sich nicht im Detail erinnern.

von dpa

07. Mai 2019, 11:45 Uhr

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll der Deutsche der von ihm getrennt lebenden Frau maskiert im Leinpfad aufgelauert haben. Als die damals 42-Jährige dort am frühen Morgen ihren Einsatzort als Security-Mitarbeiterin verließ, habe er sie zu Boden gerissen. Er habe ihren Kopf auf den Gehweg geschlagen. Mit einem Brotmesser habe er mehrfach versucht, ihr in den Hals zu stechen, aber nur den Jackenkragen getroffen. Die Frau habe sich heftig gewehrt. Dann habe er ihr so lange in den Rücken gestochen, bis die Klinge des Messers abbrach. Anschließend flüchtete er.

Der Angeklagte wurde noch am selben Tag festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Die Frau lag mehrere Tage im Krankenhaus. Hintergrund der Tat sollen die Trennungsabsichten der 42-Jährigen gewesen sein.