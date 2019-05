Prozesse : Prozess um Kokain-Schmuggel: Täter überfielen Lastwagen

Ohne es zu wissen, fährt ein Lastwagenfahrer eine Tonne Kokain durchs Land. Südlich von Hamburg wird er von falschen Polizisten überfallen, die auf einen Millionengewinn hoffen. Das ging aber schief. Acht Angeklagte müssen sich nun in Hamburg vor Gericht verantworten.

von dpa

08. Mai 2019, 13:15 Uhr

Unter dem Protest der Verteidiger hat am Mittwoch in Hamburg ein Prozess um den Schmuggel von 1100 Kilo Kokain begonnen. Angeklagt sind acht Männer zwischen 25 und 50 Jahren. Sie sollen am 8. November vergangenen Jahres einen Lastwagen an der Autobahn 7 bei Garlstorf südlich von Hamburg überfallen haben. Der Lastwagenfahrer sollte einen aus Brasilien verschifften Container mit Gelatine nach Süddeutschland bringen. Tatsächlich befanden sich in dem Behälter auch 1100 Päckchen mit reinem Kokain.

Der Anklage zufolge gaben sich drei Männer bei dem Überfall auf den Lkw als Polizisten aus und fesselten den Fahrer mit Handschellen. Zwei andere Angeklagte sollen den Lastwagen zu einer Lagerhalle in Hamburg-Rothenburgsort gefahren haben. Dort begannen sie den Angaben nach mit drei Komplizen, das Kokain zu entladen. Währenddessen wurden sie von Spezialkräften der Polizei überrascht und festgenommen.

Zum Auftakt des Prozesses vor dem Landgericht bemängelten die Verteidiger, die Anklage präsentiere Vorwürfe bereits als Tatsachen. Die Unvoreingenommenheit der Schöffen könne beeinträchtigt werden. Vergeblich beantragte der Anwalt Matthias Wisbar, die Verlesung der Anklageschrift zu stoppen. Anwältin Christiane Yüksel kritisierte eine Vorverurteilung ihres Mandanten in den Medien und forderte die Einstellung des Prozesses. Anders als berichtet, habe der 25-Jährige keine Verbindung zur Rockergruppierung Hells Angels. Eine andere Verteidigerin, Christine Siegrot, stellte die Zuständigkeit der Strafkammer in Frage.

Der 25-jährige Deutsche steht seit vergangener Woche in einem weiteren Drogenprozess vor Gericht. Dabei geht es um den Handel mit mehr als 50 Kilo Marihuana, für den eine Bande in Hamburg-Osdorf verantwortlich sein soll. Die Ermittler zu diesem Tatkomplex hatten den 25-Jährigen nach Angaben eines Gerichtssprechers observiert. Dabei kamen sie im November 2018 auf die Spur des ungleich größeren Kokainschmuggels. Nach den Festnahmen in dieser Sache hatte die Polizei mitgeteilt, dass einer der beiden jetzigen Hauptangeklagten, ein 39-jähriger Deutscher, ein führendes Mitglied der Hells Angels sei. In der Anklage wurde nun jedoch nicht erwähnt, ob es einen Bezug zu der Rockergruppierung gibt.

Die 1100 Kilo Kokain hätten nach üblicher Berechnung des Zolls einen Verkaufswert von über 160 Millionen Euro gehabt. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Hintermänner den Schmuggel aus Südamerika einfädelten. Laut Anklage ließ der 39-Jährige einen Rucksack mit 150 000 Euro in bar an einen der mutmaßlichen Komplizen, einen 48-jährigen Polen, übergeben.

Die Angeklagten sollen dem Lastwagen am 8. November vom Hafenterminal zu einer Kontrolle der Gelatine-Ladung im Veterinäramt gefolgt sein. Anschließend fuhren sie heimlich hinter dem Lastwagen her, bis zum Zollamt und dann auf die Autobahn. Bei Garlstorf (Landkreis Harburg) setzten sie sich vor den Container-Transporter. Mit einem Blaulicht dirigierten sie den Lastwagen auf einen Parkplatz. In schwarze T-Shirts mit dem Aufdruck «Polizei» gekleidet, sollen der 39-Jährige sowie der 25-Jährige und ein 48-jähriger Pole den Lastwagenfahrer aus der Kabine gezogen und gefesselt haben. Dann brachten sie ihn laut Anklage nach Hamburg, wo er freigelassen wurde.

Unterdessen sollen ein weiterer Pole und ein deutscher Hauptangeklagter im Alter von 41 Jahren den Lastwagen nach Hamburg zurückgefahren haben. Dabei aktivierten sie einen Störsender. Auch die verwendeten Handys sollen abhörsicher gewesen sein. In der Lagerhalle in Rothenburgsort begannen die beiden und drei Komplizen mit der Entladung des Rauschgifts. Sie hätten eine Kette gebildet und die Kilogrammpakete von Hand zu Hand weitergereicht, hieß es in der Anklage. In dem Moment schlug die Polizei mit Spezialkräften zu. Auch die drei anderen Angeklagten wurden gefasst und sitzen seitdem in Untersuchungshaft.

Die Strafkammer hat 31 weitere Verhandlungstermine bis zum 19. November angesetzt.