Kriminalität : Prozess um bundesweite Automatensprengungen: Urteil erwartet

Im Prozess um Automatensprengungen in mehreren Bundesländern mit einer Beute von mehr als einer Million Euro werden am Freitag (10.00 Uhr) in Braunschweig die Urteile erwartet.

Braunschweig | Den beiden Angeklagten drohen dabei lange Haftstrafen. Für die beiden 32 und 27 Jahre alten Männer hat die Staatsanwaltschaft jeweils 10 Jahre Haft gefordert, wie eine Sprecherin des Landgerichts am Donnerstag sagte. Die Verteidiger plädierten für geringere Strafen. (Az. 8 KLs 800 Js 27587/20 (86/20)) Dem Duo werden insgesamt 16 Taten zwischen Nove...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.