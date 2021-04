Prozesse : Prozess um Angriffe auf Schwangere: Zwei Männer angeklagt

Vor dem Amtsgericht Hamburg-St.

Hamburg | Georg beginnt am Montag ein Prozess gegen einen 26-jährigen Mann, der versucht haben soll, das ungeborene Kind seiner Freundin zu töten. Der Angeklagte soll bei zwei Gelegenheiten Angriffe auf seine schwangere Freundin inszeniert haben, damit diese das gemeinsame Kind verliert, teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag in Hamburg mit. Dem Angeklagten u...

