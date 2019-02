Prozesse : Prozess um Abzocke durch falsche Polizisten: Urteil erwartet

Im Prozess um falsche Polizisten, die Senioren um ihr Vermögen betrogen haben sollen, wird am Kieler Landgericht heute das Urteil gegen einen 26-Jährigen erwartet. Die Anklage lautet auf gewerbsmäßigen Betrug. Der Mann soll als Teil einer Bande im Frühjahr 2018 Senioren um rund 200 000 Euro gebracht haben. Die Staatsanwaltschaft fordert viereinhalb Jahre Haft und eine Geldstrafe von mehr als 200 000 Euro. Die Verteidigung plädierte auf zwei Jahre auf Bewährung. Der Angeklagte hat die Taten vor Gericht bedauert.

von dpa

27. Februar 2019, 03:27 Uhr

Der Betrug wird der Anklage zufolge von Drahtziehern aus der Türkei gesteuert. Diese versetzen demnach die Senioren von Callcentern aus als falsche Staatsanwälte und Polizisten in Angst und Schrecken und beauftragen vor Ort Organisatoren wie den Angeklagten, um an die Wertsachen zu gelangen. Am Kieler Landgericht läuft aktuell noch ein weiterer Prozess gegen drei Männer, die 100 000 Euro von einem 88 Jahre alten Mann in Norderstedt erbeutet haben sollen.