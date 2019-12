Prozesse : Prozess: Staatsanwalt will ehemaligen KZ-Wachmann befragen

Im Prozess gegen einen ehemaligen Wachmann im Konzentrationslager Stutthof will die Staatsanwaltschaft heute den Angeklagten befragen. Allerdings ist nicht sicher, ob der 93-Jährige vernehmungsfähig sein wird. Er musste sich am Montag zum vierten Mal den Fragen der Vorsitzenden Richterin stellen. Sein Verteidiger machte geltend, dass eine Vernehmung an zwei Tagen hintereinander für seinen Mandanten sehr anstrengend sei. Ursprünglich hatte am Dienstag ein Zeuge aus Frankreich gehört werden sollen. Doch der 92-Jährige ist nach Angaben seines Anwalts erkrankt.

Avatar_shz von dpa

17. Dezember 2019, 02:44 Uhr

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten Beihilfe zum Mord in 5230 Fällen vor. Als SS-Wachmann soll er zwischen dem 9. August 1944 und dem 26. April 1945 «die heimtückische und grausame Tötung insbesondere jüdischer Häftlinge unterstützt» haben. Zu seinen Aufgaben habe es gehört, die Flucht, Revolte und Befreiung von Häftlingen zu verhindern. Der Prozess findet vor einer Jugendkammer statt, weil der Beschuldigte zur Tatzeit erst 17 bis 18 Jahre alt war.