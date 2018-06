Prozesse : Prozess nach Laserangriff auf Hubschrauber während G20

von dpa

20. Juni 2018, 03:11 Uhr

Im Prozess um einen Laserpointer-Angriff auf einen Polizeihubschrauber während des G20-Gipfels wird heute das Urteil erwartet. Der 27 Jahre alte Angeklagte muss sich wegen versuchten gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr sowie gefährlicher Körperverletzung verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem gebürtigen Greifswalder vor, am 6. Juli mehrere Stöße eines grünen Laserlichts gezielt in Richtung des Hubschraubers abgegeben zu haben, der in etwa 400 Metern Höhe über Altona kreiste. Die Anklage hatte zuvor auf eine Freiheitsstrafe von einem Jahr auf Bewährung plädiert. Die Verteidigung hingegen hatte einen Freispruch gefordert. Sie bezeichnete die Aussagen der Besatzung als «erstunken und erlogen».