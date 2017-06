Prozesse : Prozess im Fall Luftschlossfabrik

Zwei Besetzer der im Februar 2016 geräumten Luftschlossfabrik in Flensburg stehen von heute an wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte vor dem Amtsgericht Flensburg. Bei der Räumung des autonomen Zentrums war es zu Ausschreitungen gekommen. Die Angeklagten sollen von einem Dach aus Leitern weggedrückt haben, mit denen Polizisten auf ein Gebäude auf dem Gelände am Harniskai klettern wollten.