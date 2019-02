Prozesse : Prozess gegen Zahnarzt wegen Fehlbehandlung

Im Prozess gegen einen Zahnarzt wegen fehlerhafter Behandlungen von Patienten will das Amtsgericht Hamburg am heutigen Freitag einen medizinischen Sachverständigen hören. Auch eine Mitarbeiterin der Praxis soll als Zeugin aussagen. Dem Zahnarzt wird nach Angaben eines Gerichtssprechers Körperverletzung in vier Fällen vorgeworfen. Er soll zwischen Anfang 2009 und November 2010 vier Patienten falsch behandelt oder unzureichend aufgeklärt haben.

von dpa

01. Februar 2019, 06:02 Uhr

Einer Frau soll er unabgesprochen sämtliche Zähne abgeschliffen haben, einer anderen 22 Zähne gezogen, obwohl dies nur bei dreien erforderlich gewesen sei. Bei einer weiteren Patientin und einem Patienten kam es laut Anklage nach fehlerhaften Behandlungen zu Komplikationen.

2015 hatte das Gericht einen Strafbefehl erlassen, nach dem der heute 54-Jährige mit zehn Monaten Haft auf Bewährung und einer Geldauflage von 2000 Euro bestraft werden sollte. Dagegen hatte der Zahnarzt Einspruch eingelegt.