Prozesse : Prozess gegen Triebtäter wegen Vergewaltigung beginnt

Vor dem Landgericht Hamburg muss sich von heute ein 57-jähriger Mann verantworten, der im April eine 45 Jahre alte Frau vergewaltigt haben soll. Der Angeklagte, der sich seit 1987 mit Unterbrechungen im Maßregelvollzug befindet, hatte mit der Prostituierten auf einer Baustelle im Stadtteil St. Georg zunächst einvernehmlich Hand- und Oralverkehr. Danach zwang er sie, sich auszuziehen, fesselte ihre Hände auf dem Rücken und vergewaltigte sie. Am Tattag hatte der 57-Jährige Freigang.

von dpa

05. Dezember 2018, 02:10 Uhr

Bereits mit 25 Jahren hatte der gebürtige Hamburger mehrere Frauen überfallen und vergewaltigt. Schon damals ordnete das Landgericht Lübeck Unterbringung in einer geschlossenen psychiatrischen Einrichtung in Neustadt in Holstein an. 1994 tötete er eine Bekannte in ihrer Wohnung und vergewaltigte eine Radfahrerin. Daraufhin wurde er zu insgesamt vierzehn Jahren Haft und einer erneuten Unterbringung verurteilt. Seit Dezember 2015 erhielt der Mann Vollzugslockerungen. Die nutzte er nun, um die Frau zu vergewaltigen.