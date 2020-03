Extremismus : Prozess gegen rechtsradikalen Gewalttäter: Zeugen geschockt

Er sitzt wegen zahlreicher Gewaltdelikte auf der Anklagebank und soll Mitglied in der rechtsradikalen Gruppierung «Aryan Circle» sein. Zu Prozessbeginn reagieren betroffene Zeugen verängstigt und geschockt.

Avatar_shz von dpa

23. März 2020, 20:59 Uhr

Er wird der rechtsradikalen Szene zugeordnet und kommt mit kahlgeschorenem Kopf und in Handschellen in den Gerichtssaal. Der 23-Jährige gilt als Mitglied der im Kreis Segeberg aktiven rechtsradikalen Gruppierung «Aryan Circle» und muss sich seit Montag wegen zahlreicher Gewaltdelikte verantworten. Die Gruppierung «Aryan Circle» ist im Visier des Staatsschutzes. Im März fanden Durchsuchungen gegen Mitglieder in mehreren Bundesländern statt.

Der 23-Jährige muss sich unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung sowie Bedrohung von Polizeibeamten und Ausländern sowie Raub verantworten. Der Staatsanwalt listet zu Prozessbeginn von Mai bis November 2019 zwölf Fälle auf. Tatorte demnach: Bad Segeberg, Neumünster, Bornhöved, Sülfeld und Wahlstedt.

Wie sehr die dem Angeklagten zur Last gelegten Gewaltdelikte nachwirken, machen Zeugen vor dem Schöffengericht deutlich. Ein 21-Jähriger berief sich auf einen Blackout: «Die Erinnerungen sind wie weg», sagt der junge Mann und wirkt sichtlich eingeschüchtert. Ihm soll der Angeklagte von hinten gegen eine Schulter getreten und dann mehrfach so mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben, dass das Opfer einen Jochbeinbruch erlitt.

Der Polizei gegenüber habe er den Angeklagten noch eindeutig belastet, sagte eine Beamtin, die Straftaten aus der rechten Szene bearbeitet. Nach eigener Aussage sei er vom Angeklagten und Gesinnungsgenossen vor einer Aussage vor Gericht gewarnt worden: «Sonst war das mit dem Jochbeinbruch nur ein Vorgeschmack.»

Auch eine 49-jährige Zeugin ist offenbar noch immer sichtlich geschockt von einer gewalttätigen Attacke des Angeklagten in Sülfeld. Dort hatten sich Einwohner mit Putzeimern und Lappen zusammengefunden, um Aufkleber der rechtsradikalen Szene zu entfernen. Der Angeklagte habe deswegen einem Mann Reizgas in Augen, Mund und Nase gesprüht, sagte die Zeugin. Sie habe über dem 23-Jährigen - «sonst hätte er wohl nicht aufgehört» - ihren Eimer mit Putzwasser ausgeschüttet. Der Angeklagte habe sie daraufhin mit der Faust ins Gesicht geschlagen.

Nach dem Vorfall habe sie aus Angst lange Zeit die Jalousien auch tagsüber runtergelassen und nachts wach gelegen und gehorcht. «Es ist ein anderes Leben jetzt», sagte die Zeugin, die bei ihrer Aussage zeitweise den Tränen nah ist und eine Prozessbegleiterin an ihrer Seite hat. In einem weiteren Fall soll der Angeklagte einem Mann fünf bis zehn Mal mit seinen Springerstiefeln gegen den Kopf getreten haben. Der Mann musste mit Schädel-Hirn-Trauma auf die Intensivstation.

Zwei Anträge der Verteidigung auf Aussetzung des Prozesses «aufgrund der derzeitigen Corona-Lage» und Ablehnung des Gerichts wegen Befangenheit blieben erfolglos. Eine ordentliche, vertrauensvolle Verteidigung sei angesichts der Schutzvorschriften mit einem Mindestabstand von zwei Metern nicht möglich, meinte Verteidiger Dirk Waldschmidt. Das Gericht unter Vorsitz von Jan Suhr will am 8. April weitere Zeugen hören und setzte einen neuen Termin am 23. April fest.

Unter dem Eindruck der Corona-Pandemie gelten Schutzmaßnahmen. So saßen nur sechs Menschen im Saal 035, der sonst mindestens 40 Personen Platz bietet. Befürchtete Störungen aus der rechten Szene blieben aus. Das Mobile Einsatzkommando der Justiz musste nicht aktiv werden. Allerdings galten beim Einlass strenge Personenkontrollen. Vor dem Gebäude standen nur zwei Männer in weißen Overalls und mit Mundschutzmasken. Auf dem Plakat, das sie hochhielten, hieß es unter anderem: «Rechte Strukturen zerlegen!!!»