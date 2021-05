Justiz : Prozess gegen Heikendorfer Panzer-Besitzer startet Ende Mai

Fast sechs Jahre nach dem Fund eines Wehrmachtspanzers und weiterer früherer Kriegswaffen in einer Villa im Kieler Vorort Heikendorf muss sich ein 84-Jähriger Ende Mai vor dem Kieler Landgericht verantworten.

Kiel | Das teilte Gerichtssprecher Markus Richter am Dienstag mit. Der auf fünf Verhandlungstage terminierte Prozess startet demnach am 28. Mai (9.00 Uhr). Das Urteil könnte am 8. Juli verkündet werden. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten den Angaben zufolge vor, unerlaubt im Besitz eines Panzers vom Typ Panther, eines Torpedos, eines Mörsers vom...

