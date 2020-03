Prozesse : Prozess gegen Geiselnehmer aus JVA Lübeck wird fortgesetzt

Avatar_shz von dpa

18. März 2020, 01:23 Uhr

Mit der Befragung weiterer Zeugen wird heute am Lübecker Landgericht der Prozess gegen den geständigen Geiselnehmer aus der Justizvollzugsanstalt Lübeck-Lauerhof fortgesetzt. Am ersten Verhandlungstag vor einer Woche hatte der 37-Jährige gestanden, im Juni 2019 eine Anstaltspsychologin in seine Gewalt gebracht zu haben, um seine Abschiebung nach Rumänien zu erzwingen. Ein Spezialkommando der Polizei hatte den verurteilten Sexualstraftäter nach mehr als fünf Stunden überwältigt und die Geiselnahme beendet. Das Opfer hatte am ersten Verhandlungstag ausgesagt, es habe Todesangst ausgestanden und könne auch neun Monate nach der Tat noch nicht wieder arbeiten.