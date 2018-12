Prozesse : Prozess gegen «falschen Polizisten» startet in Kiel

von dpa

21. Dezember 2018, 02:50 Uhr

Angebliche Polizisten und Staatsanwälte haben in diesem Jahr in Schleswig-Holstein von alten Menschen viel Geld ergaunert. Der Organisator einer Betrügerbande steht von Freitag an in Kiel vor Gericht. Der 26 Jahre alte Angeklagte soll als Teil eines bundesweiten Netzwerks Senioren im Raum Kiel um insgesamt 200 000 Euro gebracht und Mittätern Lohn gezahlt haben. Laut Staatsanwaltschaft hatten sich Drahtzieher von Callcentern in der Türkei aus bei den Opfern telefonisch als Polizisten oder Staatsanwälte ausgegeben. Dabei behaupteten sie, Geld und Schmuck der Angerufenen seien in Gefahr. Einige Senioren fielen auf die Masche herein und übergaben Bandenmitgliedern, die sich ebenfalls als Beamte ausgaben, ihre Wertgegenstände.