Prozesse : Prozess gegen falsche Polizisten: Angeklagter gesteht

Im Prozess um organisierten Bandenbetrug durch falsche Polizisten hat ein 28-jähriger Angeklagter am Dienstag ein umfassendes Geständnis abgelegt.

Kiel | Er habe „sehr große Fehler gemacht und so vielen Leuten großen Schaden zugefügt“, erklärte der Mann in dem von seinem Verteidiger verlesenen Geständnis vor dem Kieler Landgericht. Angesichts akuter Geldsorgen habe er sich „vom schnellen Geld locken lassen“. An das Leid der Geschädigten habe er nicht gedacht. Durch den gewerbsmäßig organisierten Banden...

